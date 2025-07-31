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Президент «Филадельфии» раскрыл, что думает НБА о чемпионстве «Лейкерс» в «пузыре»

Президент «Филадельфии» раскрыл, что думает НБА о чемпионстве «Лейкерс» в «пузыре»
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Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори вспомнил чемпионство «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2019/2020. Мори тогда работал в «Хьюстон Рокетс». Весь плей-офф тогда проходил в так называемом «пузыре» в рамках мер безопасности из-за коронавируса.

«Если бы «Рокетс» выиграли чемпионат, я бы, безусловно, считал эту победу заслуженной, ведь для этого потребовались огромные усилия и стойкость. Однако, как признают многие в лиге в частных разговорах, такой титул всё равно не воспринимается как полноценный. Возможно, главное наследие сезона в «пузыре» — повод для гордости руководства НБА за то, как лига справилась с вызовами пандемии. Но чемпион той эпохи всё равно навсегда останется со «звёздочкой» в истории», – приводит слова Мори The Athletic.

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