Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал пять причин, почему «Лейкерс» могут побороться за титул в новом сезоне НБА

Эксперт назвал пять причин, почему «Лейкерс» могут побороться за титул в новом сезоне НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и инсайдер Йован Буха на своём канале в YouTube перечислил пять причин, по которым «Лос-Анджелес Лейкерс» может побороться за чемпионство в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Предлагаем ознакомиться с тезисами обозревателя:
1) Сезон мести со стороны Луки Дончича (словенец добился заметного улучшения физической формы и может до сих пор чувствовать злость из-за решения «Даллас Маверикс» обменять его в прошлом сезоне);

2) Деандре Эйтон как тот, кто может закрыть главную слабость «Лейкерс» (в прошлом сезоне «озёрники» страдали из-за отсутствия качественного стабильного центрового – Эйтон может эту проблему закрыть);

3) «Лейкерс» всё ещё могут совершить обмен (у команды есть активы, за счёт которых она может осуществить выгодную сделку);

4) Леброн Джеймс по-прежнему остаётся лучшим вариантом в качестве второй опции в лиге (ветеран продолжает входить в десятку лучших игроков лиги и, похоже, освоился со своей ролью второй опции после Луки Дончича, что делает «Лейкерс» опасными);

5) Стабильность состава (появление новичков и сохранение Джей Джей Редика на посту главного тренера может сделать команду ещё сильнее).

Материалы по теме
Забавный факт: «Лейкерс» собирают «неудачников»
Опрос
Забавный факт: «Лейкерс» собирают «неудачников»

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android