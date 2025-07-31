Эксперт назвал пять причин, почему «Лейкерс» могут побороться за титул в новом сезоне НБА

Известный журналист и инсайдер Йован Буха на своём канале в YouTube перечислил пять причин, по которым «Лос-Анджелес Лейкерс» может побороться за чемпионство в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Предлагаем ознакомиться с тезисами обозревателя:

1) Сезон мести со стороны Луки Дончича (словенец добился заметного улучшения физической формы и может до сих пор чувствовать злость из-за решения «Даллас Маверикс» обменять его в прошлом сезоне);

2) Деандре Эйтон как тот, кто может закрыть главную слабость «Лейкерс» (в прошлом сезоне «озёрники» страдали из-за отсутствия качественного стабильного центрового – Эйтон может эту проблему закрыть);

3) «Лейкерс» всё ещё могут совершить обмен (у команды есть активы, за счёт которых она может осуществить выгодную сделку);

4) Леброн Джеймс по-прежнему остаётся лучшим вариантом в качестве второй опции в лиге (ветеран продолжает входить в десятку лучших игроков лиги и, похоже, освоился со своей ролью второй опции после Луки Дончича, что делает «Лейкерс» опасными);

5) Стабильность состава (появление новичков и сохранение Джей Джей Редика на посту главного тренера может сделать команду ещё сильнее).

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга: