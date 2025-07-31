«Отмазывается». Экс-игрок НБА упрекнул Кармело Энтони из-за нежелания сыграть один на один

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли, выступающий в лиге Big3, посетовал на нежелание 10-кратного участника Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони сыграть с ним один на один. Бизли ранее не раз обращался к Кармело с таким предложением.

«Снимаю шляпу перед Бизли. Когда дело доходит до игры один на один или в стритбол, то это то, в чём он очень хорош. Я бы и сам поставил деньги на Бизли в его противостоянии со многими, потому что понимаю, что он способен привнести в игру», — недавно ответил Кармело в своём подкасте.

«Он просто отмазывается. Мы действительно можем это сделать — больше никаких отговорок», — сказал Бизли в подкасте Big3.

Сын Кармело Энтони Киян набрал 40 очков в двустороннем матче: