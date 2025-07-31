40-летняя женщина ответила на критику своих отношений с 23-летним игроком НБА

Драйя Мишель, подруга защитника «Финикс Санз» Джейлена Грина, отреагировала на критику своих отношений с игроком из-за разницы в возрасте. Мишель сейчас 40 лет, в то время как Грину 23. Ранее на это обратил внимание блогер Boujeebrownskin, который прокомментировал одно из совместных видео пары.

«Ты осознаёшь, что он значительно моложе тебя, и думаешь, что это шутка. Очевидно, ты намеренно подчёркиваешь разницу в возрасте между вами, и я думаю, что это чертовски странно», — сказал блогер.

«Это эйджизм. Ничем не отличается от гомофобии. Нельзя быть равнодушным к чему-то одному… и не обращать внимания на что-то другое. Дискриминация есть дискриминация. Представь, если бы кто-то тебе сказал, что тебе нельзя любить того, кого хочешь, потому что он это якобы неправильно», — ответила Драйя.

23-летний игрок НБА проводит время с 40-летней возлюбленной: