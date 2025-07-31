«Миннесота» одержала очередную победу в женской НБА. Мария Клюндикова отыграла минуту

Сегодня, 31 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Нью-Йорк Либерти». Игра завершилась со счётом 100:93 в пользу домашней команды.

В матче приняла участие 27-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова, выступающая за «Миннесоту». За одну минуту, проведённую на площадке, она не отметилась результативными действиями и совершила одну потерю. Другая россиянка, Анастасия Олаири Косу, осталась на скамейке запасных и на площадку не выходила.

Примечательно, что «Линкс», лидирующие в турнирной таблице с 23 победами и пятью поражениями, одержали верх над второй командой WNBA — «Нью-Йорком», у которой 17 побед и девять поражений.