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Фото: Бриттни Грайнер получила удаление в матче WNBA за споры с судьёй

Фото: Бриттни Грайнер получила удаление в матче WNBA за споры с судьёй
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34-летняя американская баскетболиста Бриттни Грайнер, играющая на позиции центровой в команде «Атланта Дрим» в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в ночь на 31 июля была удалена за споры с судьёй по ходу встречи с «Даллас Уингз» (88:85).

Фото: Кадр из трансляции

Инцидент произошёл в третьей четверти. Грайнер боролась под кольцом за подбор с Хэйли Джонс. Но, проиграв сражение, она схватила форварда «Далласа» со спины, из-за чего рефери зафиксировала фол.

Фото: Кадр из трансляции

Грайнер оказалась недовольна этим решением и в агрессивной манере стала спорить с арбитром, за что получила технический фол.

Фото: Кадр из трансляции

После этого американка стала кричать на рефери и даже коснулась её плечом, пока сокомандница пыталась оттащить Грайнер. За это арбитр удалила баскетболистку с площадки.

Фото: Кадр из трансляции

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Новости. Баскетбол
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