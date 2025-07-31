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«Не был частью этого». Аренас обратился к поклонникам после своего ареста

«Не был частью этого». Аренас обратился к поклонникам после своего ареста
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас обратился к своим поклонникам после ареста по обвинению в организации незаконного игорного бизнеса.

«Я снова на улице. Это не имеет ко мне никакого отношения, я просто арендовал дом. Не был частью», — подписал видеоролик в социальных сетях экс-баскетболист.

Аренас выступал на позиции разыгрывающего защитника, но способен был выполнять и роль атакующего защитника.

Был выбран на драфте НБА 2001 года под вторым номером во втором раунде (30-й общий) командой «Голден Стэйт Уорриорз», за которую выступал на протяжении двух сезонов, а после ушёл в «Вашингтон Уизардс», где и провёл бо́льшую часть карьеры.

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