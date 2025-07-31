Порзингис: в плей-офф у меня были усталость и головокружение. Думал, упаду в обморок

29-летний латвийский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, выступающий на позиции тяжёлого форварда за команду «Атланта Хоукс», высказался по поводу своего состояния здоровья на фоне частых травм перед Евробаскетом-2025.

«Честно говоря, я чувствую себя фантастически. После сезона у меня было время отдохнуть. Что-то было не так во время плей-офф — у меня были усталость, головокружение, даже были моменты, когда мне казалось, что я могу упасть в обморок. Это было не очень здорово.

В июне я полностью отдохнул и снизил интенсивность тренировок. Всё это прошло. Я больше не чувствую никаких симптомов, которые проявились во время плей-офф. Чувствую себя прекрасно и готов присоединиться к национальной команде. Я очень счастлив», — приводит слова Порзингиса издание Basket News.

Порзингис с 2023-го выступал за «Бостон Селтикс». После окончания сезона был обменян в «Атланту».