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Сборная Финляндии опубликовала заявку на Евробаскет. Звезда «Юты» примет участие в турнире

Сборная Финляндии опубликовала заявку на Евробаскет. Звезда «Юты» примет участие в турнире
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Тренерский штаб сборной Финляндии представил предварительную заявку на предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. Соревнования пройдут с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

В заявку вошли 16 баскетболистов: Мустафа Амзил, Пертту Бломгрен, Аарон Эквере, Джейкоб Грандисон, Андре Густавсон, Микаэль Олли, Аксель Янтунен, Хенри Кантонен, Миро Литтл, Александер Мэдсен, Лаури Маркканен, Эдон Максхуни, Микка Мууринен, Оливье Нкамхуа, Сасу Салин, Илари Сеппала, Элиас Вейкко, Юхани Валтонен.

Ранее сборная Бельгии представила свой состав на турнир. В заявке оказался экс-форвард УНИКСа.

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