Журналист поделился историей о выходке Айверсона в майке и шлёпанцах в элитном ресторане

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс рассказал, как член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Аллен Айверсон пришёл на ужин в стейк-хаус в шлёпанцах.

«Он абсолютно не задумывается о статусе – он всегда остаётся собой. Мы все пришли нарядные, а он – в шлёпанцах, баскетбольных шортах и майке-алкоголичке. Мы ведь в Ruth’s Chris, престижном ресторане! На нём ещё кепка «Янкиз» и под ней дюраг. Помните ту рекламу: «Когда говорит E.F. Hutton, все слушают»?

Я никогда не был в таком ресторане, где можно услышать, как падает булавка – все затаили дыхание, пытаясь подслушать его рассказы. Но когда Айверсон начинает рассказывать, он обязательно встаёт. И вот он стоит посреди зала, рассказывает громко и увлекательно, и весь ресторан ловит каждое его слово», — сказал Спирс на YouTube-канале The OGs.