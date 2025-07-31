Порзингис — об обмене из «Бостона»: думал, смогу закончить карьеру в «Сан-Антонио»

29-летний латвийский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, выступающий на позиции тяжёлого форварда за команду «Атланта Хоукс», рассказал о своём обмене из «Бостон Селтикс».

«Слухи начали появляться уже в течение сезона. Нас это не то чтобы отвлекало, но мы знали, что команда может не сохранить состав из-за потолка зарплат. После окончания сезона я поговорил со своим агентом и предположил, что кто-то из нас будет обменян. Какое-то время я думал, что смогу закончить карьеру в «Сан-Антонио Спёрс», но потом появилась «Атланта» — и это стало приятным сюрпризом. Это было не в моей власти», — приводит слова Порзингиса издание Basket News.