Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Порзингис — об обмене из «Бостона»: думал, смогу закончить карьеру в «Сан-Антонио»

Порзингис — об обмене из «Бостона»: думал, смогу закончить карьеру в «Сан-Антонио»
Комментарии

29-летний латвийский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, выступающий на позиции тяжёлого форварда за команду «Атланта Хоукс», рассказал о своём обмене из «Бостон Селтикс».

«Слухи начали появляться уже в течение сезона. Нас это не то чтобы отвлекало, но мы знали, что команда может не сохранить состав из-за потолка зарплат. После окончания сезона я поговорил со своим агентом и предположил, что кто-то из нас будет обменян. Какое-то время я думал, что смогу закончить карьеру в «Сан-Антонио Спёрс», но потом появилась «Атланта» — и это стало приятным сюрпризом. Это было не в моей власти», — приводит слова Порзингиса издание Basket News.

Материалы по теме
Порзингис: в плей-офф у меня были усталость и головокружение. Думал, упаду в обморок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android