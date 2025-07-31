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«Всего наилучшего в новом приключении». В АСВЕЛе обратились к новичку «Зенита»

«Всего наилучшего в новом приключении». В АСВЕЛе обратились к новичку «Зенита»
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Французский клуб Евролиги АСВЕЛ обратился к 33-летнему американскому форварду и защитнику Андре Роберсону, который перешёл в санкт-петербургский «Зенит».

«Спасибо тебе, Дре, за этот сезон в наших цветах, ты завоевал сердца болельщиков Виллербанна с первых минут на площадке. Вся команда благодарит Андре Роберсона за его профессионализм и доброту и желает ему всего наилучшего в его новом приключении с «Зенитом», — обратилась пресс-служба к игроку в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Роберсон с 2013 по 2020 год выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Оклахома-Сити Тандер». В 2024-м уехал играть в Европу, проведя сезон за АСВЕЛ в Евролиге.

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