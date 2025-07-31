Порзингис объяснил, почему за «Атланту» будет выступать проще, чем за «Бостон»

29-летний латвийский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, выступающий на позиции тяжёлого форварда за команду «Атланта Хоукс», объяснил преимущества выступления за новый коллектив.

«Я думаю, что ожидания высоки. Последние несколько лет «Атланта» была рядом с плей-офф, иногда проходя первый раунд. Для меня это отличная ситуация — прийти и внести свой вклад. Возможно, даже лучше, чем в «Бостоне», где цель ставилась просто: «чемпионство или провал». Здесь давление не такое, как раньше, — легче превзойти ожидания. Это более выгодная позиция. Теперь всё в наших руках, и, я думаю, мы сможем удивить некоторых людей на Востоке.

Самое главное — это эффективность. В начале своей карьеры я перепробовал всё, чтобы понять, что работает, а что нет. Сейчас я делаю меньше, но гораздо эффективнее. Я всегда был игроком, который может вписаться в любую систему, но теперь адаптируюсь быстрее. Я лучше разбираюсь в защите и быстрее принимаю решения. Это приходит с опытом. Дико думать, что я уже отыграл 11 лет. Время просто пролетело незаметно», — приводит слова Порзингиса издание Basket News.