Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли раскрыл секрет доминирования США на Олимпиаде-1992 по баскетболу.

«Чак Дэйли сказал: «Вы же понимаете, что, если мы проиграем, это будет самая большая сенсация в истории спорта?» Мы такие: «Даже и не думали об этом с такой стороны». Тогда он добавил: «Вы не можете себе позволить расслабляться». С этого момента у нас была только одна установка: «Давить, просто давить», — сказал Баркли на YouTube-канале Pardon My Take.

Олимпиада-1992 проводилась в Барселоне с 25 июля по 9 августа. Сборная США по баскетболу была названа журналистами «Дрим-тим» из-за своего звёздного состава.