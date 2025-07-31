Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли раскрыл секрет доминирования США на Олимпиаде-1992 по баскетболу

Чарльз Баркли раскрыл секрет доминирования США на Олимпиаде-1992 по баскетболу
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли раскрыл секрет доминирования США на Олимпиаде-1992 по баскетболу.

«Чак Дэйли сказал: «Вы же понимаете, что, если мы проиграем, это будет самая большая сенсация в истории спорта?» Мы такие: «Даже и не думали об этом с такой стороны». Тогда он добавил: «Вы не можете себе позволить расслабляться». С этого момента у нас была только одна установка: «Давить, просто давить», — сказал Баркли на YouTube-канале Pardon My Take.

Олимпиада-1992 проводилась в Барселоне с 25 июля по 9 августа. Сборная США по баскетболу была названа журналистами «Дрим-тим» из-за своего звёздного состава.

Сейчас читают:
Скука — страшный враг богатых. Гилберт Аренас знает, как добавить перчинки в жизнь
Скука — страшный враг богатых. Гилберт Аренас знает, как добавить перчинки в жизнь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android