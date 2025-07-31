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Стало известно расписание предсезонных матчей Дёмина с «Бруклин Нетс»

Стало известно расписание предсезонных матчей Дёмина с «Бруклин Нетс»
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Издание NetsDaily опубликовало расписание предсезонных матчей команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», за которую выступает 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин.

4 октября на своём домашнем стадионе «Барклайс-центр» игроки «Бруклина» встретятся с иерусалимским «Хапоэлем»;
10 октября в Китае, в районе Макао, «Бруклин» сыграет с «Финикс Санз»;
12 октября также в Макао «Нетс» проведут вторую встречу с «Санз».

Издание отметило, что до этого года руководство «Бруклина» планировало четыре товарищеские встречи перед стартом сезона. В этот раз — три.

Дёмин был выбран под восьмым номером на драфте 2025 года.

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