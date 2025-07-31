Аренас раскрыл, как медиамашина Джордана создала миф о «втором номере» Коби Брайанта

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас рассказал, как СМИ принизили достижения легендарного пятикратного чемпиона Коби Брайанта в угоду репутации Майкла Джордана.

«Честно говоря, я и не хотел затрагивать эту тему, но поделюсь с вами одной мыслью. Это своего рода инсайд для новых поклонников Коби — чтобы вы поняли, кто на самом деле был виновником появления «культуры колец» в баскетболе.

Смотрите: «Буллз» выиграли три чемпионства подряд, Джордан ушёл в отставку в 1998-м. Потом был один сезон перерыва, который выиграли «Спёрс». Затем Фил Джексон приходит в «Лейкерс». Следующий защитник, который выигрывает три титула подряд? Коби Брайант.

Вот что все упустили. И вот почему люди не понимали, почему Коби называли «вторым номером», «приставкой». Почему так? Потому что никто не осознавал, кто тогда только что вернулся в лигу: Майкл Джордан. Джордан всё ещё играл в НБА. Все те, кто боготворил Джордана — NBC, спортивные СМИ, вся эта публика — они не хотели и слышать о том, что Коби может стать новым Джорданом, пока Майкл сам ещё на паркете. Их это не устраивало.

Что они сделали? Запустили кампанию «Коби — это просто напарник», «Это команда Шака». Эту версию активно продвигали в СМИ. Разделяли их, создавали между ними дистанцию. Это шло не изнутри «Лейкерс» — это была инициатива медиа, которые не могли смириться с тем, что кто-то может приблизиться к Джордану. Ведь Коби тогда было всего 22, у него уже три титула, и он только входил в свой пик, а Шак уже был на вершине. Они реально могли выиграть ещё четыре, пять, шесть чемпионств вместе. И это многих пугало.

Так родился нарратив: Коби — не лидер, а всего лишь второй. И это закрепилось. До этого момента никто никогда не обесценивал чемпионства, если кто-то был «второй звездой» в команде. Такой концепции просто не существовало. Мэджик Джонсон сам говорил: «У меня пять золотых колец и три серебряных», и гордился этим. Сам выход в финал уже был достижением, никто не смеялся над теми, кто проиграл в финале.

Всё изменилось, когда Коби начал побеждать. А потом снова изменилось, когда Леброн начал проигрывать в финалах. Вдруг стало недостаточно просто попасть в финал — теперь тебя сразу называли неудачником, если ты не выиграл всё.

Задайте себе вопрос: почему такого не было с Каримом [Абдул-Джаббаром]? Почему Карим, несмотря на шесть колец и шесть MVP, никогда не был главным кандидатом на статус величайшего? Потому что медийная машина Джордана уже всё решила. Они сказали: «Величайший — Джордан. Забудьте про Мэджика, про [Ларри] Бёрда, про Карима». До 1998 года не было никакой «культуры колец».

Вот почему фанаты Карима до сих пор в замешательстве — почему его не упрекали за игру с Мэджиком, почему его чемпионства не ставили под сомнение? Потому что правила игры изменили, только когда Коби начал выигрывать, а затем — когда Леброн стал проигрывать. Одни и те же люди. Одна и та же манипуляция с восприятием. А вы всё продолжаете вестись», — сказал Аренас на YouTube-канале No Chill Gil.