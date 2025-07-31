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Казинс заявил, что Никола Йокич размышлял о завершении карьеры до контракта в 2023 году

Казинс заявил, что Никола Йокич размышлял о завершении карьеры до контракта в 2023 году
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс рассказал историю, как звёздный центровой Никола Йокич («Денвер Наггетс») раздумывал о завершении карьеры.

«Йокич — опасный чувак. Что мне больше всего нравится в нём, так это его личность. Если у вас когда-нибудь будет возможность поговорить с ним, если он расскажет вам хоть немного больше о себе, то он будет всегда честен. Ему безразлична всякая чушь. Возможно, НБА занимает в его жизни второе, а может, и третье или четвёртое место в списке любимых увлечений. На большинстве игр, где Никола показывает такие безумные показатели, он, вероятно, даже не хочет там быть. И вот это страшно. Это безумие.

Когда я был в Денвере, наши шкафчики находились рядом друг с другом в раздевалке. Я не помню, кто как раз подписал новый контракт тогда, но я сказал ему: «Твой новый контракт просто взорвёт рынок!» Он ответил: «Брат, я могу уйти из лиги до того, как этот контракт вступит в силу». Я сказал: «Ты оставишь $ 300 млн на столе? Ты что, с ума сошёл? Подпиши контракт, а потом толстей. Не упусти эти деньги!» Он тогда просто произнёс: «Брат, я просто хочу вернуться в свой родной город и проводить время с лошадьми.» Я ответил ему: «Чувак, эти лошади дождутся. Ты просто купишь ещё больше лошадей за $ 300 млн», — приводит слова Казинса издание Basketball Sphere.

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