Журналист рассказал, как рестораны пустели без трансляций матчей НБА со Стефеном Карри

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс рассказал о популярности четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско.

«В 2009 году я получил свою первую работу, связанную с НБА, в Yahoo Sports и вернулся домой, в район залива. Тогда у «Уорриорз» был новичок по имени Стеф Карри. Я видел того самого «Стефа с больными лодыжками». [Стеф] даже не был участником Матча всех звёзд. И, если честно, фанаты «Уорриорз» в то время скорее бы предпочли, чтобы команду покинул он, а не Монта Эллис. Тогда «Уорриорз» были настолько унылой и неудачливой франшизой, что болельщики ценили игроков, которые набирали по 30 очков за матч, больше, чем саму победу. Команда вечно проигрывала, они были ужасны. Но когда Карри заиграл по-настоящему, когда рядом появились Клэй [Томпсон], Дрэймонд [Грин] и сильная команда, его влияние изменило весь Бэй-Эриа.

Я рос здесь, видел великих — Джо Монтану, Джерри Райса, Рикки Хендерсона, Барри Бондса. Я видел лучших из лучших. Однако именно Стеф объединил весь Бэй-Эриа. Благодаря ему даже пожилые дамы полюбили баскетбол, носили майки с номером 30. В любой ресторан в округе во время игры «Уорриорз» невозможно было попасть, если там не был включён телевизор. В одном заведении, которое я люблю, на стене даже появилась табличка «Эффект Карри». Они раньше не ставили телевизор, но к ним просто перестали ходить гости. Так что пришлось поставить. Карри уважают даже в самых непростых районах Окленда. Он как Мистер Фэб, часто заходит поиграть в баскетбол на уличных площадках, поучаствовать в локальных событиях. Здесь он почти бог, и в тот день, когда он завершит карьеру в Бэй-Эриа, поверьте, многие будут плакать», — сказал Спирс на YouTube-канале The OGs.