Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист рассказал, как рестораны пустели без трансляций матчей НБА со Стефеном Карри

Журналист рассказал, как рестораны пустели без трансляций матчей НБА со Стефеном Карри
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс рассказал о популярности четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско.

«В 2009 году я получил свою первую работу, связанную с НБА, в Yahoo Sports и вернулся домой, в район залива. Тогда у «Уорриорз» был новичок по имени Стеф Карри. Я видел того самого «Стефа с больными лодыжками». [Стеф] даже не был участником Матча всех звёзд. И, если честно, фанаты «Уорриорз» в то время скорее бы предпочли, чтобы команду покинул он, а не Монта Эллис. Тогда «Уорриорз» были настолько унылой и неудачливой франшизой, что болельщики ценили игроков, которые набирали по 30 очков за матч, больше, чем саму победу. Команда вечно проигрывала, они были ужасны. Но когда Карри заиграл по-настоящему, когда рядом появились Клэй [Томпсон], Дрэймонд [Грин] и сильная команда, его влияние изменило весь Бэй-Эриа.

Я рос здесь, видел великих — Джо Монтану, Джерри Райса, Рикки Хендерсона, Барри Бондса. Я видел лучших из лучших. Однако именно Стеф объединил весь Бэй-Эриа. Благодаря ему даже пожилые дамы полюбили баскетбол, носили майки с номером 30. В любой ресторан в округе во время игры «Уорриорз» невозможно было попасть, если там не был включён телевизор. В одном заведении, которое я люблю, на стене даже появилась табличка «Эффект Карри». Они раньше не ставили телевизор, но к ним просто перестали ходить гости. Так что пришлось поставить. Карри уважают даже в самых непростых районах Окленда. Он как Мистер Фэб, часто заходит поиграть в баскетбол на уличных площадках, поучаствовать в локальных событиях. Здесь он почти бог, и в тот день, когда он завершит карьеру в Бэй-Эриа, поверьте, многие будут плакать», — сказал Спирс на YouTube-канале The OGs.

Материалы по теме
Аренас раскрыл, как медиамашина Джордана создала миф о «втором номере» Коби Брайанта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android