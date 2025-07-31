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Видео: одноклубник Дёмина дал бездомному $ 100 в Нью-Йорке, но тот их выкинул

Видео: одноклубник Дёмина дал бездомному $ 100 в Нью-Йорке, но тот их выкинул
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Новичок «Бруклин Нетс» Майкл Портер, гуляя по улицам Нью-Йорка, захотел помочь бездомному. Лёгкий форвард попробовал дать мужчине $ 100, однако тот от помощи отказался и деньги выбросил.

Одноклубник Дёмина дал бездомному $ 100 в Нью-Йорке, но тот их выкинул:

Портер стал игроком «Бруклина» в результате обмена с «Денвер Наггетс» в июле этого года. Напомним, в «Нетс» также выступает россиянин Егор Дёмин, выбранный на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под восьмым номером.

В прошлом сезоне НБА Портер принял участие в 91 матче (включая плей-офф), где в среднем набирал 16,8 очка, 6,8 подбора и 1,9 передачи.

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