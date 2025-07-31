Обнародован проект регламента новой лиги, сооснователем которой будет Леброн Джеймс

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своим деловым партнёром Мавериком Картером и европейским агентом Николы Йокича Мишко Ражнатовичем работает над созданием новой баскетбольной лиги. Об этом информирует Front Office Sports. Ранее об этом также сообщало издание Bloomberg.

По данным Financial Times, в список инвесторов в новую лигу войдут правительство Сингапура, фонд национального благосостояния Саудовской Аравии, а также оператор казино в Макао.

Сообщается, что лига будет состоять из шести мужских и шести женских команд, а туры будут проходить в различных городах мира (городов должно быть восемь).

Также отмечается, что игроки должны получать справедливое вознаграждение. При этом они не смогут выступать где-либо ещё одновременно, в том числе в НБА.

40-летний Леброн Джеймс на тренировке: