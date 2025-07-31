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Джефф Тиг назвал следующего MVP в НБА. Это европеец

Джефф Тиг назвал следующего MVP в НБА. Это европеец
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и чемпион НБА в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг высказал мнение, что греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо может стать MVP (самым ценным игроком) НБА в новом сезоне.

«Я считаю, что стать MVP мог бы Яннис. Чёрт возьми, только посмотрите! Этот год обещает стать лучшим для Янниса. Он может демонстрировать просто безумные выступления. В среднем он может набирать 34 [очка], 13 [подборов] и восемь [передач]», — сказал Тиг на канале Club 520 Podcast в YouTube.

Напомним, Адетокунбо уже дважды признавался MVP НБА (2019, 2020). В прошлом сезоне Янис принял участие в 70 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 30,5 очка, 12,2 подбора и 6,5 передачи.

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