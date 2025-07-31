Алексей Швед с большей долей вероятности покинет «Зенит» — источник

36-летний российский баскетболист Алексей Швед с большей долей вероятности уйдёт из «Зенита». Об этом информирует «Спорт день за днём». По сведениям источника, команда из Санкт-Петербурга завершила формирование задней линии на следующий сезон Единой лиги ВТБ. Ранее состав «Зенита» пополнили Ненад Димитриевич, Леви Рэндольф и Владислав Емченко.

Швед подписал контракт с «Зенитом» в январе 2025 года. В прошлом сезоне Единой лиги Алексей принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 8,9 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал пять результативных передач.

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