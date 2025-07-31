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Сын Майкла Джордана отреагировал тремя смайлами на сообщение мужа Серены Уильямс о дочках

Сын Майкла Джордана отреагировал тремя смайлами на сообщение мужа Серены Уильямс о дочках
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Джеффри Джордан, сын легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, отреагировал на недавнее сообщение Алексиса Оганяна — мужа прославленной американской теннисистки Серены Уильямс. Оганян писал об их с Сереной дочках.

«Мои девочки показывают мне мир таким, каким я раньше никогда не видел. Они добрые, милые и ничего страшного… немного хаотичные. Это сделало меня более чутким и помогло мне лучше создавать то, что действительно важно», — написал Оганян на своей странице в социальных сетях.

Джеффри в комментариях к сообщению Алексиса оставил три смеющихся смайла.

Фото: Скриншот

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