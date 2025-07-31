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Лука Дончич высказался о своём радикальном преображении в межсезонье НБА

Лука Дончич высказался о своём радикальном преображении в межсезонье НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу своей физической формы. Спортсмен проделывает большой объём работы в межсезонье, что уже было замечено многими фанатами и экспертами. Ранее словенца часто критиковали за физические кондиции.

«Конечно, я стараюсь не слишком много читать и больше сосредотачиваться на деле. Думаю, в то время я всё равно был довольно неплохим баскетболистом, несмотря на то что говорят другие. Это был следующий этап в моей карьере. В конце концов, мне всего 26, у меня ещё всё впереди, так что этот шаг был для меня очень важным», — сказал Дончич в эфире TODAY.

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