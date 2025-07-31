Джон Салли высказался о предстоящей новой роли Майкла Джордана в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли дал комментарий по поводу предстоящей работы своего бывшего товарища по команде Майкла Джордана на телевидении. Ранее легендарный спортсмен получил должность аналитика телевизионных эфиров канала NBC.

«Это будут постоянные разговоры вроде: «Эй, да он вообще никакой! Не понимаю, за что ему платят такие деньги. Я бы ему ни за что не заплатил». Сейчас ему уже 62, и он говорит то, что думает — я в этом уверен. Но его взгляд — это взгляд настоящего профессионала.

Так что это будет действительно интересно. Знаешь, ведь всегда видно, когда кто-то халтурит. Но не так, как это видит Майкл. Майкл это чувствует сразу. Думаю, он будет давать какие-то свои комментарии, но не каждый день, не постоянно. Всё-таки нельзя раскрывать все свои фишки просто так», — сказал Салли на канале The Rich Eisen Show в YouTube.

Майкл Джордан подколол легенду НФЛ из-за обуви: