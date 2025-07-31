Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джон Салли высказался о предстоящей новой роли Майкла Джордана в НБА

Джон Салли высказался о предстоящей новой роли Майкла Джордана в НБА
,
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли дал комментарий по поводу предстоящей работы своего бывшего товарища по команде Майкла Джордана на телевидении. Ранее легендарный спортсмен получил должность аналитика телевизионных эфиров канала NBC.

«Это будут постоянные разговоры вроде: «Эй, да он вообще никакой! Не понимаю, за что ему платят такие деньги. Я бы ему ни за что не заплатил». Сейчас ему уже 62, и он говорит то, что думает — я в этом уверен. Но его взгляд — это взгляд настоящего профессионала.

Так что это будет действительно интересно. Знаешь, ведь всегда видно, когда кто-то халтурит. Но не так, как это видит Майкл. Майкл это чувствует сразу. Думаю, он будет давать какие-то свои комментарии, но не каждый день, не постоянно. Всё-таки нельзя раскрывать все свои фишки просто так», — сказал Салли на канале The Rich Eisen Show в YouTube.

Материалы по теме
«Говорят, ты хочешь шанс?» Как Майкл Джордан доказал, что он всё ещё король
Видео
«Говорят, ты хочешь шанс?» Как Майкл Джордан доказал, что он всё ещё король

Майкл Джордан подколол легенду НФЛ из-за обуви:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android