Стало известно, когда ФИБА может снять запрет с «Самары» на регистрацию игроков

«Самара» может решить вопрос с запретом на регистрацию игроков через две-три недели. Об этом информирует «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) наложила на «Самару» запрет на международные трансферы или регистрацию новых игроков из-за трёх нарушений, связанных с невыплатой денег агентам.

Ранее команда перешла под государственное управление после того, как при предыдущем руководстве у клуба образовалась задолженность в размере около 200 млн рублей. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ самарцы заняли 11-е место в турнирной таблице, одержав лишь девять побед в 44 матчах, и не вышли в плей-офф.

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