Пятикратный чемпион НБА Рон Харпер: вы видели, в каком состоянии был Дончич в «Далласе»

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер поделился мнением о пребывании словенца Луки Дончича в «Даллас Маверикс». За клуб из Техаса разыгрывающий выступал с момента своего появления в НБА в 2018 году. В феврале 2025-го он был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Вы видели, в каком состоянии был Лука в «Далласе» и как относился к тренировочному процессу. Думаю, вы и сами можете сделать выводы — ему там стало слишком уютно», — написал Харпер на своей странице в социальных сетях.

Ранее Луку не раз критиковали за физическую форму. В нынешнее межсезонье он проводит основательную работу над своими кондициями, чем уже впечатлил многих фанатов.

Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом: