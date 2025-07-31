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Стало известно, желает ли Дончич ухода Леброна из «Лейкерс» — источник

Стало известно, желает ли Дончич ухода Леброна из «Лейкерс» — источник
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич не стремится вытеснить лёгкого форварда Леброна Джеймса из команды и хотел бы, чтобы тот завершил карьеру в калифорнийском клубе. Об этом информирует Dallas Hoops Journal со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что словенец наслаждался игрой вместе с именитым ветераном в прошлом сезоне и считает, что «Лейкерс» могут побороться за чемпионство в следующем году.

В настоящий момент Джеймсу 40 лет. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он сыграл 75 матчей (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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