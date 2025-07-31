«По-настоящему выводит из себя». Баскетболистка WNBA ответила критикам Кейтлин Кларк

Баскетболистка «Индианы Фивер» Софи Каннингем жёстко ответила фанатам и экспертам, которые, как считает Софи, недооценивают значимость Кейтлин Кларк, также выступающей в «Индиане».

«Меня по-настоящему выводит из себя, когда кто-то заявляет: «Она не лицо лиги». Серьёзно? У нас в лиге много ярких и известных игроков, я это признаю. У нас действительно собрались сильные личности — и это круто.

Но когда начинают спорить, что она не лицо лиги или что лига была бы на том же уровне без неё — простите, но это полная чепуха, вы просто ничего не понимаете», – сказала Каннингем в подкасте Show Me Something.

Кейтлин Кларк набрала 22 очка за две минуты в игре с мужчинами: