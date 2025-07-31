ESPN представил рейтинг силы команд НБА. «Лейкерс» – 10-е, «Бруклин» Дёмина – 28-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Издание ESPN представило рейтинг силы команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), при составлении которого учитывало обмены, проведённые в межсезонье.

Первое место в рейтинге заняла «Оклахома-Сити Тандер», ставшая чемпионом в минувшем сезоне НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем в составе занял десятую позицию. «Бруклин Нетс» Егора Дёмина оказался на 28 месте списка.

Рейтинг силы команд НБА по версии ESPN:

1. «Оклахома-Сити Тандер»

2. «Хьюстон Рокетс»

3. «Денвер Наггетс»

4. «Кливленд Кавальерс»

5. «Нью-Йорк Никс»

6. «Миннесота Тимбервулвз»

7. «Лос-Анджелес Клипперс»

8. «Орландо Мэджик»

9. «Голден Стэйт Уорриорз»

10. «Лос-Анджелес Лейкерс»

11. «Детройт Пистонс»

12. «Атланта Хоукс»

13. «Даллас Маверикс»

14. «Милуоки Бакс»

15. «Мемфис Гриззлиз»

16. «Сан-Антонио Спёрс»

17. «Бостон Селтикс»

18. «Филадельфия Сиксерс»

19. «Майами Хит»

20. «Индиана Пэйсерс»

21. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

22. «Сакраменто Кингз»

23. «Чикаго Буллз»

24. «Торонто Рэпторс»

25. «Финикс Санз»

26. «Нью-Орлеан Пеликанс»

27. «Шарлотт Хорнетс»

28. «Бруклин Нетс»

29. «Вашингтон Уизардс»

30. «Юта Джаз».

Егор Дёмин поделился архивным видео в компании чемпиона НБА: