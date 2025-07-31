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«Один на один, вызов принят». Шакил О'Нил обратился к Мэджику Джонсону

«Один на один, вызов принят». Шакил О'Нил обратился к Мэджику Джонсону
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Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где записал шуточное видео, адресованное пятикратному чемпиону НБА Мэджику Джонсону. Ранее тот показал, как поупражнялся в бросках на яхте.

«Я сейчас в Барселоне, ищу Мэджика Джонсона. Эй, Мэджик, я видел, как ты играешь в баскетбол на своей яхте. Я давно хотел сыграть с тобой один на один — твоя яхта против моего самолёта. Кстати, я уже выхожу тебя искать. Всё, Мэджик, считай, вызов принят. Тут ещё видел колесо обозрения, какую-то оранжевую дорогу, здания разные. Пора начинать поиски», — сказал Шакил.

Шакил О'Нил обратился к Мэджику Джонсону:

«Легенда «Лейкерс» против легенды «Лейкерс», — добавил О’Нил.

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