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«Больше всего запомнилось». Демаркус Казинс рассказал историю о Коби Брайанте

«Больше всего запомнилось». Демаркус Казинс рассказал историю о Коби Брайанте
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Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демаркус Казинс рассказал историю, связанную с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» и североамериканской лиги Коби Брайантом.

«Больше всего мне запомнилось, как Коби сам мне писал, звал играть с ним. У меня реально был шанс стать его одноклубником. Да, в итоге не сложилось, но сам факт, что он меня заметил, уважал как молодого игрока и верил, что мы можем вместе чего-то добиться, — это очень круто и для меня большая честь», — сказал Казинс на канале STRAIGHT GAME PODCAST в YouTube.

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