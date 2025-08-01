Стивен Эй Смит ответил Дэрилу Мори, заявившему о чемпионстве «Лейкерс» со звёздочкой

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал недавние слова президента «Филадельфии Сиксерс» Дэрила Мори о титуле «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году. Ранее Мори заявил, что тот титул, завоёванный в так называемом «пузыре», навсегда останется со «звёздочкой». Дэрил в то время работал в «Хьюстон Рокетс».

«Полагаю, Дэрил был не в себе, когда говорил это. Ты был [в «Рокетс»] 13 лет и не выиграл ни одного титула. «Рокетс» не вышли в финал… критики могли бы сказать, что у вас на это аллергия», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.

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