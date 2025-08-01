Микал Бриджес продлил контракт с «Нью-Йорк Никс» на четыре года, назван оклад — Чарания

Лёгкий форвард Микал Бриджес продлил контракт с «Нью-Йорк Никс» на четыре года на сумму $ 150 млн. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Новое соглашение включает опцию игрока на сезон-2029/2030.

Также сообщается, что Микал пошёл на уступку ($ 6 млн), чтобы дать «Никс» гибкость для дальнейшего формирования состава.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Бриджес принял участие в 99 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 17,2 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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