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«Говорите, что хотите». Лидер «Лейкерс» Леброн показал фото на фоне логотипа другого клуба

«Говорите, что хотите». Лидер «Лейкерс» Леброн показал фото на фоне логотипа другого клуба
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как занимается на тренировке. При этом на заднем фоне расположен старый логотип «Лос-Анджелес Клипперс».

«Говорите, что хотите, но, чёрт возьми, вы точно не сможете сказать, что я не работал. Посмотрим, что случится, когда меня не будет», — написал Леброн.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

В настоящий момент ветерану «Лос-Анджелеса» 40 лет. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем приносил своей команде 24,5 очка, 7,9 подбора и восемь результативных передач.

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