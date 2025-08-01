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Кендрик Перкинс назвал самое напряжённое чемпионство в истории НБА

Кендрик Перкинс назвал самое напряжённое чемпионство в истории НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на недавние слова президента «Филадельфии Сиксерс» Дэрила Мори о титуле «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году. Мори заявлял, что то чемпионство, завоёванное в так называемом «пузыре», навсегда останется со «звёздочкой». Дэрил в то время работал в «Хьюстон Рокетс».

«Почему Дэрил Мори вообще заговорил об этом? Мы хотели бы услышать, как вы прокомментируете то, о чём несколько недель назад говорил Джоэл Эмбиид. Расскажите о своей организации. Вам необходимо провести некоторую чистку. Это был один из величайших чемпионатов… и самый напряжённый», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.

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