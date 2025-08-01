Андрей Кириленко рассказал об одном из самых непростых уроков, полученном в баскетболе

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал об уроке, который он усвоил в 2007 году.

«Если оглянуться назад, один из самых непростых, но ценных уроков я получил в 2007 году. Это был, пожалуй, самый тяжёлый сезон в моей карьере. Моя роль в команде изменилась, я ощущал меньше доверия со стороны тренера, многое не получалось, несмотря на то что продолжал работать с полной отдачей.

Постепенно это давление накапливалось и в плей-офф вылилось в нервный срыв. Именно тогда я понял: нельзя держаться только за одну опору. Баскетбол всегда занимал огромное место в моей жизни, но он не должен был стать её единственным смыслом.

После этого сезона я поехал в сборную. Мы выиграли чемпионат Европы, я стал MVP турнира. Это стало важным напоминанием: дело было не в умении играть, а в состоянии внутри. С тех пор я стал иначе выстраивать внутренние ориентиры. Освободил голову от постоянного давления, переключил внимание на то, что за пределами площадки — семья, интересы, жизнь в целом. Именно это дало возможность двигаться дальше — не с прежней одержимостью, а с другим, более устойчивым мышлением», — написал Кириленко.

Кириленко начинал профессиональную карьеру в 1996 году. На протяжении нескольких лет выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2004 год). За время карьеры Андрей играл в таких командах, как «Спартак» из Санкт-Петербурга, ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбурвулвз» и «Бруклин Нетс».

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: