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Фото: 40-летний Леброн Джеймс показал актуальную физическую форму

Фото: 40-летний Леброн Джеймс показал актуальную физическую форму
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как занимается на тренировке.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

В настоящий момент именитому спортсмену 40 лет. Профессиональную карьеру Леброн начинал в 2003 году. В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. Следующий сезон будет для него 23-м в лиге.

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40-летний Леброн Джеймс на тренировке:

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