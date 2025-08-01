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Беременную жену экс-игрока НБА укусила, предположительно, акула

Беременную жену экс-игрока НБА укусила, предположительно, акула
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Жена бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Данило Галлинари получила открытую рану бедра в результате купания на пляже Пуэрто-Рико. Как информирует El Nuevo Dia со ссылкой на данные специалистов министерства природных ресурсов страны, предположительно, на женщину напала акула. В настоящий момент изучаются биологические материалы, чтобы точно установить, кто напал на жену баскетболиста.

Также сообщается, что женщина находится в положении. Сейчас она доставлена в медицинский центр в Рио-Пьедрасе. Её состояние оценивается как стабильное.

Галлинари сейчас выступает в чемпионате Пуэрто-Рико.

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