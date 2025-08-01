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«У тебя фора 15 очков. Играем до 16». Рэпер вспомнил победу Брайанта в игре один на один

«У тебя фора 15 очков. Играем до 16». Рэпер вспомнил победу Брайанта в игре один на один
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Американский продюсер и рэпер Джермейн Дюпри вспомнил, как легенда НБА Коби Брайант однажды сыграл один на один с рэпером Шэдом Грэгори Моссом, более известным под псевдонимом Bow Wow.

«Коби такое выдал Bow Wow, что просто крышу сносит. Говорит ему: «Вы все видите акул только по плавникам вдалеке. А вот когда сам в воду к ним залезешь — совсем другой разговор». Bow Wow спрашивает: «Это как?» Коби отвечает: «Я тебе даю фору — у тебя уже 15 очков, у меня ноль. Играем до 16». Дальше началась полная раздача.

Bow Wow вообще не мог дышать, мяч не вёлся, двигаться невозможно. Попал в воду к акуле — и всё, не обойти его, не убежать, дриблинг не помогает. Коби просто взял и набрал 16 очков подряд. Вот тогда я реально понял, что Коби — это уровень, уважение ему безграничное», — сказал Дюпри в подкасте Кармело Энтони.

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