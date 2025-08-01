Аллен Айверсон назвал лучшего баскетболиста мира в данный момент

11-кратный участник Матча всех звёзд НБА Аллен Айверсон поделился мнением о важности тренировок, высказавшись о разыгрывающем «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере.

«Я был на Матче всех звёзд, входил в сборную всех времён НБА, меня ввели в Зал славы, включили в список 75 лучших игроков в истории — вы правда думаете, я не тренировался? Если бы я и правда не тренировался, это лишь доказывало бы, насколько я был хорош.

Но, разумеется, я это делал. Всё это сильно преувеличено. Сейчас люди любят об этом говорить, но поверьте: чтобы чего-то добиться в жизни, нужно тренироваться. Вы думаете, Шей [Гилджес-Александер] не тренировался? Чтобы стать MVP и лучшим игроком мира, нужно постоянно работать над собой», — сказал Айверсон во время выступления на No Flukes Foundation.

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