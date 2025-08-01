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«Самара» объявила о переходе двух россиян

«Самара» объявила о переходе двух россиян
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28-летний форвард Глеб Шейко и 26-летний центровой Валерий Калинов заключили контракты с «Самарой». Об этом информирует пресс-служба команды.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Шейко выступал за МБА-МАИ. Спортсмен принял участие в 26 матчах турнира, в которых в среднем набирал 2,4 очка и совершал 0,7 подбора.

Калинов сезон-2024/2025 начал в ревдинском «Темп-СУМЗ», а в феврале 2025 года перешёл в «Тамбов», где сыграл в 12 матчах Суперлиги, в которых в среднем набирал 8,8 очка и делал 6,8 подбора.

Ранее сообщалось, когда ФИБА может снять запрет с «Самары» на регистрацию игроков.

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