«Выше Джордана и Леброна». Эксперт указал, в чём Йокич лучше любого игрока в истории НБА

Эксперт Bleacher Report Энди Бэйли поделился мнением о впечатляющих статистических показателях центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в период с сезона-2020/2021 (в регулярных чемпионатах и плей-офф) до настоящего момента.

«За этот период Никола набирал в среднем 27,1 очка, 12,4 подбора, 8,9 передач и 1,4 перехвата, находясь на площадке 35,2 минуты и имея TS% на отметке 65,6 (реализации бросков с игры, «трёшек» и штрафных), что на 8,2 очка больше среднего показателя по лиге. За эти пять лет, если брать регулярные чемпионаты и плей-офф, «Денвер» набирал +8,6 очка на 100 владений с Йокичем на паркете, а когда его не было на площадке, их показатель был -7,2. Могу с уверенностью гарантировать, что эти пять лет Йокича превзойдут любые пять лет любого другого игрока. Уилта Чемберлена (с поправкой на темп), Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Стефена Карри — кого угодно», — написал Бэйли на своей странице в социальных сетях.

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