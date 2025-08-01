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Объявлен вердикт присяжных по делу об убийстве экс-игрока НБА Эдриана Пэйна — источник

Объявлен вердикт присяжных по делу об убийстве экс-игрока НБА Эдриана Пэйна — источник
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Присяжные округа Ориндж (Флорида, США) признали Лоуренса Дорити виновным в убийстве второй степени экс-игрока НБА Эдриана Пэйна. Об этом информирует Orlando Sentinel.

Спортсмен был застрелен в мае 2022 года. Игрок погиб в возрасте 31 года. Дорити во время следствия настаивал, что действовал в рамках самообороны. По его словам, баскетболист во время конфликта достал какой-то предмет, который он идентифицировал как пистолет. Однако оружия у Эдриана в итоге не обнаружили. Следователи пришли к выводу, что Пэйн не представлял смертельной угрозы. Ожидается, что приговор будет вынесен 29 августа.

Пэйн был выбран на драфте НБА «Атлантой Хоукс» в 2014 году под 15-м номером. Также в НБА он выступал за такие команды, как «Миннесота Тимбервулвз» и «Орландо Мэджик». После выступал в Европе.

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