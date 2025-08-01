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Аренас — о своём аресте: мой дом окружило 40 человек. У меня действительно большой дом

Аренас — о своём аресте: мой дом окружило 40 человек. У меня действительно большой дом
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился подробностями относительно своего ареста. Спортсмена обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. В настоящий момент он находится на свободе после внесения залога.

«Я на свободе. Не могу не сказать, что, когда они окружили мой дом, я подумал: «Какого чёрта!» 40 человек. Но это действительно большой дом. Так что неудивительно, что им было нужно много людей, чтобы окружить его. Но я вернулся», – сказал Аренас в своём подкасте.

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Аренас записал видео после информации об аресте:

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