Аренас — о своём аресте: мой дом окружило 40 человек. У меня действительно большой дом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился подробностями относительно своего ареста. Спортсмена обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. В настоящий момент он находится на свободе после внесения залога.

«Я на свободе. Не могу не сказать, что, когда они окружили мой дом, я подумал: «Какого чёрта!» 40 человек. Но это действительно большой дом. Так что неудивительно, что им было нужно много людей, чтобы окружить его. Но я вернулся», – сказал Аренас в своём подкасте.

Аренас записал видео после информации об аресте: