«Я видел фото — это реально страшно». Тренер НБА высказался об актуальной форме Дончича

Анонимный тренер НБА поделился мнением о нынешней физической форме разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. В межсезонье спортсмен принял решение провести основательную работу над своими кондициями. Ранее словенца не раз критиковали за его «лишний вес».

«Людям действительно стоит опасаться. Я, например, уже опасаюсь. Он показывал впечатляющие результаты, даже когда был не в лучшей форме. Не знаю, станет ли он набирать ещё больше, но в хорошей физической форме он просто обязан стать ещё сильнее как игрок.

Если он уже был одним из лучших в лиге, будучи, мягко говоря, не в идеальной кондиции, то теперь, когда привёл себя в порядок, должен выйти на новый уровень. Как минимум у него явно улучшится выносливость, а это особенно важно в долгом сезоне и в плей-офф. Думаю, теперь вероятность травм и спадов у него заметно снизится.

Но я бы серьёзно опасался. Такой игрок в отличной форме — это действительно пугающе. Я видел эти фотографии — это реально страшно. Лука без формы был невероятен, а теперь? Думаю, для всех остальных в лиге это будет по-настоящему страшное зрелище», — приводит слова тренера Heavy.

Похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки: