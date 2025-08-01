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Американец Си Джей Брайс высказался о переходе в УНИКС

Американец Си Джей Брайс высказался о переходе в УНИКС
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Новичок УНИКСа Си Джей Брайс дал комментарий по поводу перехода в казанскую команду. В сезоне-2023/2024 американец выступал за «Парму» и был одним из лидером пермского клуба.

«Приветствую всех болельщиков УНИКСа! На связи Си Джей Брайс. Очень рад снова выступать в Единой лиге ВТБ. Надеюсь, все болельщики придут поддержать нас, ведь сезон обещает быть отличным. Не могу дождаться, когда всё начнётся. Скоро увидимся», — сказал баскетболист для пресс-службы УНИКСа.

В прошлом сезоне Си Джей выступал в греческом клубе АЕК. В 23 матчах местной лиги его средняя статистика составила 10,4 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи за 25 минут 19 секунд на площадке.

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