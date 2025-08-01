Эксперт предположил, что повлияет на следующий карьерный шаг Леброна в НБА

Американский телеведущий и спортивный обозреватель Брэндон Робинсон высказал мнение, что следующим клубом лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса может стать команда, которая выберет Брайса Джеймса – сына Леброна – на драфте НБА 2026 года, если тот примет решение выставить свою кандидатуру.

«Если бы Брайс провёл хотя бы год в колледже, команда, выбравшая его на драфте, вполне могла бы стать тем клубом, куда отправится Леброн. Если смотреть на ситуацию с Бронни Джеймсом — вспомнить, что прошлым летом его выбрали под 55-м номером именно «Лейкерс», — я бы воспользовался тем же сценарием и задумался, где окажется Брайс на драфте», — сказал эксперт в эфире BIGPLAY Cleveland Show.

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Старший сын, Бронни, уже выступает за «Лейкерс».

40-летний Леброн Джеймс на тренировке: