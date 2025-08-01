«Могу сказать с уверенностью». Инсайдер — о новом контракте Луки Дончича

Инсайдер НБА Ари (Ary_Report) заявил, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич продлит контракт с командой в предстоящие выходные.

«С уверенностью, ссылаясь на источники в лиге, могу сообщить: ожидается, что Лука Дончич подпишет долгосрочное соглашение с «Лейкерс», скорее всего, на три или четыре года. По условиям контракта он может рассчитывать на сумму до $ 229 млн за четыре года. Ожидается, что стороны завершат переговоры и оформят сделку уже в ближайшие выходные», — написал Ари на своей странице в социальных сетях.

Дончич оказался в «Лейкерс» в результате обмена в феврале 2025 года.

Похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки: