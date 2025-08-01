«Сразу превращается в машину». Рэпер вспомнил, как Майкл Джордан сыграл в софтбол

Американский продюсер и рэпер Джермейн Дюпри вспомнил, как однажды увидел матч легенды НБА Майкла Джордана в софтбол (разновидность бейсбола).

«Боже, ну и игра это была! Он же весь матч трепался, подкалывал всех подряд — ты ж знаешь, какой он. Всё, где хоть малейший намёк на соревнование, — Джордан сразу превращается в машину: не может даже в чёртов софтбол просто так поиграть.

Его команда, его правила: «Мы победим!» — и точка. Вообще, игра была огонь, но он реально весь матч не выключал свой этот соревновательный режим, просто не умеет по-другому», — сказал Дюпри в подкасте Кармело Энтони.

Новое видео частного самолёта Майкла Джордана: